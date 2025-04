Piccoli artisti delleapi

Lanazione.it - Piccoli artisti delle...api

Un originale volume nato per stimolare la creatività e accompagnare ini nella realizzazione di piccole opere d’arte ispirate al mondo delle api, con laboratori spiegati sequenzialmente, schede da colorare, imparando anche qualche curiosità su questi laboriosi insetti, così utili per il pianeta. È il libro ‘Diventa l’artista delle api’, realizzato dall’artista Stefania Martinico, docente di arte, che l’ha pubblicato sulla rete di Amazon-kindle direct publishing. Si tratta di un’opera creativa per bambini dai 4 anni in su. Un volume composto da 79 pagine, con 18 illustrazioni da colorare, 3 laboratori grafici, che spiegano passo passo come poter costruire e strutturare un disegno legato al mondo delle api, 2 laboratori creativi e diverse pagine per stimolare l’elaborazione fantasiosa dei bambini attraverso il disegno autonomo.