Pusiano, 10 anni col mostro in riva al lago: una scatola sugli scorci di Segantini.

(Como) – Diecicon ilinal. Mentrededica aun percorso e una serie di iniziative, proprio lì dove il maestro del divisionismo italiano realizzò le opere del “periodo brianzolo”, un’enormedi metallo nasconde quello che non esiste più dell’antica Casa dei pescatori, la dimora del 1.400 malamente abbattuta senza alcun rispetto per la rilevanza storica e paesaggistica di quel bene che completava il lungo, proprio accanto a Palazzo Beauharnais. Davanti alla “Cà di Pescadur”ebbe l’ispirazione per la sua “Ave Maria a Trasbordo”. Chissà se tornerà al suo posto il San Giuseppe che da una teca ha vegliato per tanto tempo sullo specchio d’acqua, prima che il braccio di una ruspa facesse scempio di quei muri costruiti seicentofa.