Lanazione.it - L’Umbria da bere brilla al Vinitaly. “Qualità, identità e cultura”

Leggi su Lanazione.it

Perugia, 13 aprile 2025 – “In questa edizione delabbiamo ribadito un concetto: il vino umbro non è solo eccellenza agroalimentare. È, è, è una leva straordinaria per lo sviluppo turistico del nostro territorio, è un elemento di riconoscibilità. Per questo, oggi più che mai, serve un progetto ambizioso, condiviso e riconoscibile: un vero e proprio brand Umbria che unisca, narrazione e visione strategica”. Lo ha detto l’assessore alle politiche agricole Simona Meloni, tracciando il bilancio della kermesse veronese che si è appena conclusa. Per le 56 cantine del “cuore verde“, coordinate e promosse in un padiglione da mille metri quadrati da Umbria Top, la società cooperativa, che raggruppa la maggioranza delle aziende vitivinicole regionali, è stato un successo.