Cade e un trattore lo travolge, muore ciclista di 33 anni: “Una tragedia, siamo sconvolti”.

Macerata, 13 aprile 2025 – È caduto dalla bici e ilche viaggiava dietro di lui lo ha travolto. È morto così Pietro Fabiani, artigiano di 33di Montecassiano, coinvolto in un tragico incidente attorno alle 13.30 di ieri a San Severino. Il giovane stava pedalando sulla Septempedana 361 in direzione Passo di Treia, in località Taccoli, poco dopo l’ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, Fabiani era in sella alla sua bici da strada quando sarebbe improvvisamente caduto sull’asfalto. Nello stesso senso di marcia sopraggiungeva anche un mezzo agricolo, guidato da un settempedano, che non ha fatto in tempo a fermarsi e avrebbe travolto il giovanequando era già a terra. I soccorsi sono stati immediatamente allertati ma per Fabiani non c’è stato nulla da fare, troppo grave il trauma riportato.