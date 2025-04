Ilgiorno.it - Scommesse clandestine, l’ex calciatore: “Puntavo anche io, persi 50mila euro. Coinvolti i presidenti. Ci si ferma qualche mese e poi tutto ricomincia”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 13 aprile 2025 – «Il calcio? Le partite aggiustate? La ludopatia? Non c’è da stupirsi, è da sempre che in campo funziona così, e i primi colpevoli sono certi personaggi ai vertici del sistema.compresi. Poi c’è l’irresponsabilità e la “leggerezza” dei giocatori. Io per primo. Mi spiace però che ragazzi giovani e nel giro della Nazionale ci siano finiti dentro.». A parlare è un exfamoso, che ha visto e sentito didentro e fuori i campi di gioco. C’eralui nella maxinchiesta di Cremona, per un po’ è stato isolato dal sistema. Daanno ha ripreso a lavorare e per evitare ritorsioni preferisce parlare nell’anonimato. Raccontandoci come il pallone sia finito nel fango. «Scommettevo pure io, è vero. Puntatine di 200-300al massimo dopo“soffiata” di gente che frequentava il nostro ambiente.