De Bruyne ispira l’urgato di inversione dopo la paura del primo tempo

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-12 15:27:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:Kevin dehato un ritorno di Manchester City mentre si sono ripresi dal 2-0 in giù per battere Crystal Palace 5-2 e aumentare le loro aspirazioni della Champions League.City sembrava essere in difficoltà21 minuti, i gol di Eberechi Eze e Chris Richards hanno dato a Palace un vantaggio di due goal che sarebbero stati tre se ilnon si allontanasse dal foglie.Ma un calcio di punizione vintage di 33 ° minuto di De, che ha annunciato la scorsa settimana che avrebbe lasciato City alla fine della stagione, ha dimezzato il deficit e poi ha attribuito l’assistenza che Omar Marmoush fosse equalizzato.Palace non sembrava mai riprendersi da allora in poi, e Deha tentato Kovacic per mettere la città davanti ai gol di James McAtee e Nico O’Reilly hanno conquistato una vittoria alla fine enfatica mentre la squadra di Pep Guardiola ha fatto saltare il Newcastle United e Chelsea e si sono mossi tra i primi quattro.