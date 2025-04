Ilgiorno.it - Mendicanti in aumento. E c’è pure chi chiede il “pizzo”

Codogno (Lodi) –il ““ agli ambulanti per uscire dal mercato di piazza Cairoli. Incredibile episodio, avvenuto venerdì attorno alle 13, all’altezza del varco di via Costa quando un giovane, probabilmente nordafricano, di circa 35 anni con un capellino da baseball sulla testa, ha fermato i mezzi in uscitando loro due euro per poter allontanarsi dall’area di sosta dei banchi. “Sono l’addetto alla transenna” avrebbe detto il giovane tra gli sguardi esterrefatti dei commercianti i quali, dopo qualche minuto, hanno convinto il giovane a spostarsi per lasciare libero il passaggio e a interrompere quell’attività abusiva. Si trattava verosimilmente di un questuante che voleva, con una certa fantasia, di “diversificare“ la propria attività dando però così segno tangibile di unsensibile, nelle ultime settimane, deinele mattinate di martedì e venerdì.