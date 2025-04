Il giallo del biologo assassinato il movente e le piste aperte

biologo molecolare 38enne nato a Portomaggiore e diplomato ad Argenta assassinato e fatto a pezzi a Santa Marta, nella regione caraibica della Colombia. Mentre due autorità giudiziarie indagano sull’orrore (oltre a quella colombiana anche la procura di Roma ha aperto un’inchiesta), i genitori di Alessandro rimangono chiusi nel proprio cordoglio. Nessuna dichiarazione, niente appelli. Almeno per il momento. Ilrestodelcarlino.it - Il giallo del biologo assassinato: il movente e le piste aperte Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ferrara, 13 aprile 2025 – È trascorsa una settimana da quella maledetta domenica, segnata dalla notizia che nessun genitore dovrebbe mai ricevere. Sette giorni di dolore, di strazio e di domande che ancora attendono risposte. E che, verosimilmente, non le avranno ancora per parecchio tempo. Si preannunciano infatti lunghi i tempi necessari per fare luce sull’atroce omicidio di Alessandro Coatti, ilmolecolare 38enne nato a Portomaggiore e diplomato ad Argentae fatto a pezzi a Santa Marta, nella regione caraibica della Colombia. Mentre due autorità giudiziarie indagano sull’orrore (oltre a quella colombiana anche la procura di Roma ha aperto un’inchiesta), i genitori di Alessandro rimangono chiusi nel proprio cordoglio. Nessuna dichiarazione, niente appelli. Almeno per il momento.

