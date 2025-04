Juve Lecce 2 1 vittoria bianconera con gol di Koopmeiners e Yildiz

Juventus batte il Lecce 2-1 nel match valido per la 32esima giornata della Serie A. I bianconeri si impongono con i gol di Koopmeiners e Yildiz. Nel finale i salentini accorciano le distanze con Baschirotto. Il successo consente alla formazione allenata da Tudor di salire a 59 punti e conquistare provvisoriamente il terzo posto solitario in classifica. Il Lecce rimane a quota 26 e rischia di essere risucchiato nella zona retrocessione. La partita si sblocca dopo soli 97?: palla in verticale di Vlahovic sulla sinistra dell’area per Koopmeiners, mancino in diagonale che supera Falcone. Al 5? replica dei salentini: Krstovic aggancia sui 20 metri, leggermente decentrato sulla sinistra, immediato il destro basso e palla che colpisce in pieno il palo. Al 7? Vlahovic riceve un involontario errore in disimpegno della difesa del Lecce e può calciare tutto solo dentro l’area, da posizione centralissima ma spedisce alto. Leggi su .com (Adnkronos) – Lantus batte il2-1 nel match valido per la 32esima giornata della Serie A. I bianconeri si impongono con i gol di. Nel finale i salentini accorciano le distanze con Baschirotto. Il successo consente alla formazione allenata da Tudor di salire a 59 punti e conquistare provvisoriamente il terzo posto solitario in classifica. Ilrimane a quota 26 e rischia di essere risucchiato nella zona retrocessione. La partita si sblocca dopo soli 97?: palla in verticale di Vlahovic sulla sinistra dell’area per, mancino in diagonale che supera Falcone. Al 5? replica dei salentini: Krstovic aggancia sui 20 metri, leggermente decentrato sulla sinistra, immediato il destro basso e palla che colpisce in pieno il palo. Al 7? Vlahovic riceve un involontario errore in disimpegno della difesa dele può calciare tutto solo dentro l’area, da posizione centralissima ma spedisce alto.

Potrebbe interessarti anche:

Calciomercato Lecce - dalla Juve l’idea per la trequarti della prossima stagione. I dettagli sull’operazione

Yildiz titolare in Juve Lecce? Decisione presa : la scelta di Tudor sull’impiego del numero 10 bianconero

Prestiti Juve 2024/25 : strepitosa doppietta di Miretti contro il Lecce - minuti per Arthur e Facundo Gonzalez

Ne parlano su altre fonti Juventus-Lecce 2-1: video, gol e highlights. Juventus-Lecce | La partita. Juve-Lecce 2-1, pagelle: Vlahovic generoso, Thuram straripante. Serie A, Juventus-Lecce 2-1: bianconeri momentaneamente in Champions - Juventus-Lecce 2-1. La sintesi della partita. Juventus-Lecce 2-1 risultato della partita di Serie A 2024/2025: gol di Koopmeiners e Yildiz. Juventus-Lecce 2-1, pagelle e tabellino: la cura Tudor funziona, tranne sui piazzati.

L’agenzia msn.com ha pubblicato che: Serie A, Juventus-Lecce 2-1: bianconeri momentaneamente in Champions - Juventus- Lecce 2-1: bianconeri momentaneamente in Champions All’Allianz Stadium di Torino Juventus- Lecce finisce 2-1. Bianconeri momentaneamente in Champions, terzi in classifica a quota 59. Decidon ...

Da quanto emerge da msn.com: Juventus-Lecce risultato 2-1: Koopmeiners e Yildiz gol, è terzo posto - La Juventus batte agevolmente il Lecce e si issa temporaneamente al terzo posto in classifica scavalcando Bologna e Atalanta. In gol Koopmeiners e Yildiz, due assist per Vlahovic. Un palo per Krstovic ...

Lo segnala msn.com: Juventus-Lecce 2-1, le pagelle: Vlahovic uomo assist (7), si sveglia Koopmeiners (7). Thuram tuttofare (7) - Allo Juventus Stadium vittoria della Juventus per 2-1 sul Lecce. Bianconeri avanti subito con Koopmeiners al 2', con il raddoppio di Yildiz ...