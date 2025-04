Assessora Alice Moggi multata alla guida Il sindaco Lissia vuole solo cercare la spia

allargarsi quella che è ormai nota come la Questione Moggi. Dopo le ammissioni di responsabilità che l’assessore alla Mobilità – multata perché sorpresa a guidare con il cellulare in mano da una pattuglia della Polizia locale – ha fatto in Consiglio comunale e il dibattito politico che ne è seguito, ora a far discutere è un post dell’assessore alla Cultura Cristina Barbieri. Se infatti Alice Moggi ha detto d’aver commesso una leggerezza e d’aver pagato la sanzione, la collega del Pd rispondendo a un post su Facebook dove si legge “Ma allora esistono agenti che sanzionano la guida con il cellulare in mano?”, ha scritto in tono sarcastico: “Si, scelgono chi”. “Porteremo la questione all’attenzione del nostro servizio legale – fa sapere la segreteria territoriale della UilFpl colpita dalle dichiarazioni di Barbieri, da cui il sindaco Michele Lissia ha preso le distanze – e valuteremo come procedere perché, da quanto si apprende dalla stampa, il primo cittadino si appresta a disporre un’inchiesta interna per tutelare la privacy violata al fine, pare di capire tra le righe, di individuare la “spia“ per sanzionarla”. Ilgiorno.it - Assessora Alice Moggi multata alla guida: “Il sindaco Lissia vuole solo cercare la spia” Leggi su Ilgiorno.it Pavia – Sembra destinata adrgarsi quella che è ormai nota come la Questione. Dopo le ammissioni di responsabilità che l’assessoreMobilità –perché sorpresa are con il cellulare in mano da una pattuglia della Polizia locale – ha fatto in Consiglio comunale e il dibattito politico che ne è seguito, ora a far discutere è un post dell’assessoreCultura Cristina Barbieri. Se infattiha detto d’aver commesso una leggerezza e d’aver pagato la sanzione, la collega del Pd rispondendo a un post su Facebook dove si legge “Ma allora esistono agenti che sanzionano lacon il cellulare in mano?”, ha scritto in tono sarcastico: “Si, scelgono chi”. “Porteremo la questione all’attenzione del nostro servizio legale – fa sapere la segreteria territoriale della UilFpl colpita dalle dichiarazioni di Barbieri, da cui ilMicheleha preso le distanze – e valuteremo come procedere perché, da quanto si apprende dstampa, il primo cittadino si appresta a disporre un’inchiesta interna per tutelare la privacy violata al fine, pare di capire tra le righe, di individuare la ““ per sanzionarla”.

