'Brutta': contro gli stereotipi di genere

Mercoledì 16 aprile, al Teatro San Girolamo, doppio appuntamento (per le scuole al mattino e per tutti alle 21) per lo spettacolo “Brutta - Storia di Un Corpo Come Tanti”. Perché mai un uomo ha il permesso di “essere brutto” mentre alle donne sembra richiesto di rispettare precisi canoni estetici e di apparire sempre giovani e attraenti? È una domanda per la quale non abbiamo una risposta soddisfacente. Tratta dalla storia raccontata da Giulia Blasi nel successo letterario edito da Rizzoli e trasformato in un avvincente e divertente adattamento teatrale da Cristiana Vaccaro con la regia di Francesco Zecca. Lo spettacolo apre una nuova stagione di appuntamenti intitolata “Universi femminili” promossa dalla associazione La Città delle Donne ODV in collaborazione con Anteas, AVIS, Sezione Soci Lucca di UNICOOP Firenze, SPI CGIL e Coordinamento Donne SPIC GIL Provincia di Lucca e grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio.