Al Jazeera raid Idf su ospedale a Gaza

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

2.34 Secondo quanto riferito da AlArabic, le forze israeliane avrebbero colpito l'arabo al-Ahli diCity mentre era in corso l'evacuazione dei pazienti. Dueaerei avrebbero distrutto il pronto soccorso, l'ingresso principale e la struttura che forniva ossigeno per le terapie intensive. Medici e infermieri hanno lavorato in condizioni drammatiche per mettere in salvo centinaia di pazienti nel cuore della notte. Al momento non è noto il numero esatto di vittime o feriti.