Lanazione.it - Il 13 aprile la Toscana alza gli occhi al cielo: questa è la notte della mini-luna piena

Firenze, 122025 –puntati alin: staè in arrivo infatti la, ossia lapiù distante del 2025. Il 13alle ore 02,24 italiane lacoinciderà con il suo passaggio all’apogeo, cioè la massima distanza dalla Terra, che in questo caso è di 406mila chilometri. Di conseguenza il nostro satellite apparirà nelcirca il 6% più piccolo di unamedia e sarà anche meno luminosa. “Si tratta di differenze modeste, praticamente impercettibili e laall'apogeo non ha particolare significato scientifico”, osserva l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project. “Tuttavia - prosegue -condizione aggiunge ulteriore fascino allo spettacolo, sempre di grande bellezza”.