Monza non dorme il grande tennis accende la notte di Teodolinda

Monza – Salotto dello shopping monzese tirato a lucido venerdì sera, con negozi aperti per l’occasione fino alle 21.30, per accompagnare la finale del torneo internazionale di tennis Atp Challenger Atkinsons Monza Open 25 di sabato e domenica. Complice il venerdì sera, che anticipando il fine settimana porta con sé un clima rilassato, nelle tre vie dello shopping - via Italia, via Carlo Alberto e via Vittorio Emanuele - verso l’ora dell’aperitivo e della cena il passeggio si è fatto più intenso. Pieni i bar e ristoranti di via Carlo Alberto, per una cena all’aria aperta nell’aria tiepida di metà primavera. Tanti i curiosi che si avvicinano alle vetrine per ammirare il lavoro dei quindici artisti brianzoli che hanno realizzato opere a tema tennis. Buona affluenza di pubblico dalla Brianza, ma anche dall’estero, venuti appositamente per l’Atp Challenger Atkinsons. Ilgiorno.it - Monza non dorme, il grande tennis accende la notte di Teodolinda Leggi su Ilgiorno.it – Salotto dello shopping monzese tirato a lucido venerdì sera, con negozi aperti per l’occasione fino alle 21.30, per accompagnare la finale del torneo internazionale diAtp Challenger AtkinsonsOpen 25 di sabato e domenica. Complice il venerdì sera, che anticipando il fine settimana porta con sé un clima rilassato, nelle tre vie dello shopping - via Italia, via Carlo Alberto e via Vittorio Emanuele - verso l’ora dell’aperitivo e della cena il passeggio si è fatto più intenso. Pieni i bar e ristoranti di via Carlo Alberto, per una cena all’aria aperta nell’aria tiepida di metà primavera. Tanti i curiosi che si avvicinano alle vetrine per ammirare il lavoro dei quindici artisti brianzoli che hanno realizzato opere a tema. Buona affluenza di pubblico dalla Brianza, ma anche dall’estero, venuti appositamente per l’Atp Challenger Atkinsons.

