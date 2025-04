Lanazione.it - I progetti per un cambiamento. Premiato il lavoro del Salutati

Chiara Bartoletti, studentessa del Liceo Salutai, ha vinto le fasi provinciale e regionale del concorso nazionale ’CambiaMenti’. L’iniziativa offre non solo un palcoscenico per giovani talenti, ma anche borse di studio in denaro, riconoscendo il valore dell’elaborazione critica e dell’originalità del pensiero. A ispirare il tema di quest’anno, promosso dal Dipartimento Coesione territoriale e Politiche regionali di Anpit e dal Centro Studi Articolo 46, è stata la celebre massima di Henry David Thoreau: "La vera misura della ricchezza non è quanto possediamo, ma quanto siamo felici con ciò che abbiamo". Un monito che si traduce in una sfida intellettuale per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado chiamati a cimentarsi nella stesura di saggi brevi su tematiche di carattere economico-sociale.