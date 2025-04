Lanazione.it - Gli eventi della storia e come interpretarli

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 13 aprile 2025 – È tornato Vanni Santoni con «Il detective sonnambulo», probabilmente il suo miglior romanzo dopo «Gli interessi in comune» (un gioiello ancora adesso). Fin dalle prime pagine, il lettore è catturato in una specie di vortice da tana del Bianconiglio, in una Parigi in cui vive Martino, italiano in cerca di fortuna in Francia, fuggito dalle disavventure imprenditorialifamiglia toscana per far finta di laurearsi sulla rivaSenna. Una città in cui vive, almeno per un po’, almeno con gli espedienti di cui è capace, anche Johanna, rossa misteriosa che nasconde molte personalità. Vanni Santoni Al babbo trepidante che gli chiede notizie sui suoi successi universitari, Martino rifila fregnacce mentre cerca di sbarcare il lunario in una città costosa e che assomiglia un po’ a certi periodi di Berlino.