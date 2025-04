Vandalismi alle auto dei dipendenti dell’ospedale parte la denuncia

dell’ospedale “Versilia“ è andato a riprendere l’auto nel parcheggio riservato al personale e l’ha trovata danneggiata. Così, vista l’escalation di gravi atti di vandalismo che si ripetono ormai con inquietante cadenza, tra specchietti rotti, tergicristalli spezzati, rigature sulla carrozzeria., la Uil Fpl di Lucca ieri, attraverso lo studio legale Alessandro Massari, ha presentato una denuncia in Procura. Già lo scorso 2 aprile, raccolte le numerose segnalazioni del personale sanitario, che ha avviato anche una raccolta firme (ancora in corso) per testimoniare il disagio, la Uil Fpl aveva scritto alla direzione aziendale dell’Asl sollecitando un intervento urgente e chiedendo chiarimenti sul funzionamento del sistema di videosorveglianza nell’area parcheggio. Lanazione.it - Vandalismi alle auto dei dipendenti dell’ospedale: parte la denuncia Leggi su Lanazione.it L’ultimo episodio risale a pochi giorni fa, quando alla fine del turno un dipendente“Versilia“ è andato a riprendere l’nel parcheggio riservato al personale e l’ha trovata danneggiata. Così, vista l’escalation di gravi atti di vandalismo che si ripetono ormai con inquietante cadenza, tra specchietti rotti, tergicristalli spezzati, rigature sulla carrozzeria., la Uil Fpl di Lucca ieri, attraverso lo studio legale Alessandro Massari, ha presentato unain Procura. Già lo scorso 2 aprile, raccolte le numerose segnalazioni del personale sanitario, che ha avviato anche una raccolta firme (ancora in corso) per testimoniare il disagio, la Uil Fpl aveva scritto alla direzione aziendale dell’Asl sollecitando un intervento urgente e chiedendo chiarimenti sul funzionamento del sistema di videosorveglianza nell’area parcheggio.

