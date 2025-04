Pasqua e superponte primaverile torna il desiderio di viaggiare crescita rispetto a un anno fa Assoviaggi

torna il desiderio di viaggiare e la domanda cresce e si attesta su +3,4% rispetto al 2024 nonostante i problemi geopolitici ed il rincaro dei servizi a causa dell'inflazione. È quanto emerge dall'indagine realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze (CST), l'Osservatorio sul Turismo Organizzato di Assoviaggi Confesercenti su un campione di 738 agenzie di viaggi.L'aumento della domanda, secondo le rilevazioni, è stato segnalato dal 38,2% del campione contro il 36,4% di indicazioni di stabilità da parte degli operatori del settore ed un 21,8% che ha registrato una diminuzione. Il 60% dei pacchetti venduti riguarda destinazioni estere contro il 40% delle mete italiane che confermano le Città d'arte le più amate in questo periodo dell'anno.

