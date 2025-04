Lanazione.it - 13 aprile, inizia la Settimana Santa in attesa della Via Crucis. A Grassina una delle più importanti

Firenze, 132025 - Rievocazione Storica di, via alladitive inViain programma la sera del Venerdì Santo, il 18. Oggi alle ore 18 l’Acli diospiterà il concertoFilarmonica Cherubini (ingresso libero). E sempre all’Acli dida giovedì 17 fino al lunedì di Pasquetta saranno esposti in mostra i disegni e i dipinti dell’artista ripolese Mario Moretti. Quest’anno anche gli Insuperabili dell’Associazione Orizzonti saranno parte attivaRievocazione: giovedì 17saranno presenti alla casinaRievocazione in piazza Umberto aper la vendita dei biglietti e per realizzare i manufatti in vimini che saranno posizionati sulla tavola dell’Ultima Cena, come loro generoso contributo alla Rievocazione del Venerdì Santo.