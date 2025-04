Ilgiorno.it - Neve stoccata per le piste da sci, Santa Caterina bissa Livigno: “Una nuova tecnologia, con teloni coibentati dalla Finlandia”

Valfurva (Sondrio) - E ancheha ora il “suo” snowfarming, la tecnica di stoccaggio delladella stagione precedente che poi potrà essere utilizzata in autunno per preparare alcune. Dopo, località che già da qualche anno stocca lain inverno per utilizzarla in estate nella 1K shot e nella gara di fondo del palio delle contrade e in autunno per allestire parte della pista di fondo, ecco che anche S.taValfurva si è dotata recentemente deitermici sotto i quali ha già stoccato una quantità diche poi potrà essere utilizzata ad ottobre per preparare un tratto della pista da fondo. “Grazie alla collaborazione tra la società impianti, il Comune di Valfurva (che ha reperito i fondi per comprare i) e la Pro loco – dice Beppe Bonseri, ad della societàImpianti – anche la nostra località turistica ha deciso di intraprendere la strada dello snowfarming, già usata da altre località turistiche, per poter stoccare lain inverno e in primavera e poi usarla a ottobre per allestire la pista per lo sci di fondo.