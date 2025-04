Lanazione.it - ‘Vietato offendere’. Magliette per i genitori prima della partita: “È lo spirito giusto”

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 13 aprile 2025 – Il forbito vocabolario offerto da alcuniche partecipano alle gesta sportive dei propri figli sui vari campi del weekend – talvolta – lascia sgomenti. E attenzione, se tale malcostume è distintivo nel calcio non sono immuni gli altri sport, anche quelli meno sospettabili come il basket. Ne sanno qualcosa alla “Sport Pisa Ies”, la società di pallacanestro ha deciso di dare vita all’evento fair play ’Incoraggio e sostegno ma non offendo’. L’occasione è stata ladel campionato “DR2” fra la Ies e la Dinamo Basket Rosignano. “L’iniziativa – spiega la società pisana – nasce come risposta a una serie di episodi spiacevoli verificatisi durante alcune partite di campionato, in cui atteggiamenti scorretti e comportamenti inadeguati da parte di alcunihanno compromesso losportivo degli incontri”.