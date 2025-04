Corbetta cliente scappa dal ristorante senza pagare Sappiamo chi sei vieni e salda il tuo debito

Corbetta (Milano) – Era entrato salutando i camerieri, come sono soliti fare i clienti abituali. Si era accomodato al tavolo. Aveva ordinato da mangiare in abbondanza, e si era fatto preparare anche delle vaschette con del cibo da asporto che aveva poi riposto in una borsa. Poco prima di chiedere il conto l’avventore – una persona che frequenta Corbetta ma è residente in un altro paese della zona – ha preso il sacchetto dell’asporto ed è uscito, dicendo che lo doveva consegnare a un amico appena arrivato. Invece una volta fuori dal locale si è messo a correre ed è scappato. I ragazzi del locale lo hanno inseguito, ma hanno dovuto desistere perché era molto più veloce di loro. È accaduto al ristorante Din Don Dan di piazza del Popolo, inaugurato il 29 marzo. Nel locale vengono favorite l’inclusione sociale dei portatori di disabilità e valorizzate le diversità intellettive. Ilgiorno.it - Corbetta, cliente scappa dal ristorante senza pagare: “Sappiamo chi sei, vieni e salda il tuo debito” Leggi su Ilgiorno.it (Milano) – Era entrato salutando i camerieri, come sono soliti fare i clienti abituali. Si era accomodato al tavolo. Aveva ordinato da mangiare in abbondanza, e si era fatto preparare anche delle vaschette con del cibo da asporto che aveva poi riposto in una borsa. Poco prima di chiedere il conto l’avventore – una persona che frequentama è residente in un altro paese della zona – ha preso il sacchetto dell’asporto ed è uscito, dicendo che lo doveva consegnare a un amico appena arrivato. Invece una volta fuori dal locale si è messo a correre ed èto. I ragazzi del locale lo hanno inseguito, ma hanno dovuto desistere perché era molto più veloce di loro. È accaduto alDin Don Dan di piazza del Popolo, inaugurato il 29 marzo. Nel locale vengono favorite l’inclusione sociale dei portatori di disabilità e valorizzate le diversità intellettive.

Potrebbe interessarti anche:

Scappa senza pagare il conto di 100 euro in un ristorante gestito da disabili : la denuncia del sindaco influencer di Corbetta

Scappa senza pagare il conto di 100 euro in un ristorante gestito da disabili : la denuncia del sindaco influencer di Corbetta

Danneggia un'auto parcheggiata a scappa : trovato in pochi minuti

Ne parlano su altre fonti Scappa senza pagare il conto di 100 euro in un ristorante gestito da disabili: la denuncia del sindaco influencer di Corbetta. Corbetta, pranza in un ristorante gestito da giovani disabili e scappa senza pagare il conto di 100 euro. Pranza nel ristorante gestito da disabili e scappa senza pagare il conto da 100 euro, il sindaco lo bacchetta. Scappa senza pagare al ristorante dei disabili, rintracciato. Pranza in un ristorante gestito da giovani disabili e scappa senza pagare il conto di 100 euro. Corbetta, mangia al ristorante gestito da ragazzi disabili e scappa senza pagare.

Da una nota di msn.com si apprende che: Corbetta, pranza in un ristorante gestito da giovani disabili e scappa senza pagare il conto di 100 euro - È accaduto al ristorante Din Don Dan di Corbetta, locale inaugurato a fine marzo. A rendere noto l’episodio è stato il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, dal suo profilo TikTok ...

Come indicato da msn.com: Pranza nel ristorante gestito da disabili e scappa senza pagare il conto da 100 euro, il sindaco lo bacchetta sui social: «I ragazzi ti aspettano per saldare» - Ordina cibo e vino per totale di cento euro e scappa via senza pagare un conto. L'episodio si è verificato al ristorante "Din ...

A darne comunicazione è msn.com: Pranza nel ristorante gestito da disabili e scappa senza pagare il conto da 100 euro, l'appello: «I ragazzi ti aspettano per saldare» - Ordina cibo e vino per totale di cento euro e scappa via senza pagare un conto. L'episodio si è verificato al ristorante "Din Don Dan" in provincia di Milano, ...