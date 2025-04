Ilgiorno.it - Dede, Lo Zio e Bellocco: sei anni e tre morti, la linea rossa della curva

Milano – Trein meno di sei: Belardinelli, Boiocchi e. Un’escalation che ha restituito la nitida istantanea di unainfestata da violenza e malavita e che ha progressivamente acceso i riflettori sui traffici neri del secondo anello verde del Meazza. Fino al blitzMobile del 30 settembre 2024, che ha decapitato i vertici del tifo organizzato di fede nerazzurra. Andrea Beretta, perpetuo attore protagonista del romanzo criminaleNord, era già in carcere da un mese, dopo essere stato arrestato in flagrante dai carabinieri per l’omicidio del rampollo di ’ndrangheta Totò ’u Nanu. Proprio in quei giorni, Berro ha deciso di diventare un collaboratore di giustizia, nonostante le resistenzeex moglie: “Non passare per l’infame”, una delle frasi intercettate dagli investigatori guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Domenico Balsamo.