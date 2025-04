Poggibonsi e la solidarietà Raccolta di fondi online per 150 famiglie fragili

famiglie fragili che risiedono nel territorio di Poggibonsi. Persone che ricevono ogni mese un aiuto dal locale Emporio della solidarietà. È iniziata la campagna di Raccolta di fondi online denominata ‘Una spesa per l’Emporio’, promossa dallo stesso ente con sede a Poggibonsi in via Montenero, 32. Un percorso avviato all’interno del progetto Let’s Digital della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. La Raccolta è già attiva sul sito https://unaspesaperlemporio.letsdigital.net/it/ e vuole rappresentare, secondo gli intenti degli organizzatori, "una risposta concreta all’aumento dell’incidenza della povertà in Italia negli ultimi dieci anni". Mauro Burresi, presidente dell’Emporio a Poggibonsi, afferma in proposito: "A questi problemi crescenti, cerchiamo di rispondere con un aiuto alimentare costante e con una serie di attività educative sulla spesa consapevole, coinvolgendo anche le associazioni del territorio". Sport.quotidiano.net - Poggibonsi e la solidarietà. Raccolta di fondi online per 150 famiglie fragili Leggi su Sport.quotidiano.net Sostegno a 150che risiedono nel territorio di. Persone che ricevono ogni mese un aiuto dal locale Emporio della. È iniziata la campagna dididenominata ‘Una spesa per l’Emporio’, promossa dallo stesso ente con sede ain via Montenero, 32. Un percorso avviato all’interno del progetto Let’s Digital della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Laè già attiva sul sito https://unaspesaperlemporio.letsdigital.net/it/ e vuole rappresentare, secondo gli intenti degli organizzatori, "una risposta concreta all’aumento dell’incidenza della povertà in Italia negli ultimi dieci anni". Mauro Burresi, presidente dell’Emporio a, afferma in proposito: "A questi problemi crescenti, cerchiamo di rispondere con un aiuto alimentare costante e con una serie di attività educative sulla spesa consapevole, coinvolgendo anche le associazioni del territorio".

