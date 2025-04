Il successo di Antonella Clerici e la sfida con Tradimento

Tradimento fatica a decollare. Ascolti tv: Antonella Clerici trionfa con The Voice Senior su Donne Magazine. Donnemagazine.it - Il successo di Antonella Clerici e la sfida con Tradimento Leggi su Donnemagazine.it La finale di The Voice Senior conquista il pubblico, mentrefatica a decollare. Ascolti tv:trionfa con The Voice Senior su Donne Magazine.

Lo rende noto virgilio.it: Chi ha vinto The Voice Senior 2025, Patrizia Conte spiazza Antonella Clerici dopo la vittoria: “Ma cosa dici?” - Patrizia Conte ha vinto The Voice Senior 2025. Antonella Clerici ha premiato la trionfatrice del talent: apparteneva alla squadra di Gigi D'Alessio ...

In base alle informazioni di informazione.it: Ascolti tv dell’11 aprile, Antonella Clerici e l’ultimo scontro con Tradimento - Antonella Clerici, regina incontrastata del venerdì sera, ha condotto la finale di The Voice Senior su Rai 1 e per l'ultima volta si è scontrata con la soap di Canale 5, Tradimento. Si è conclusa la q ...

Lo rende noto msn.com: Antonella Clerici, finale a sorpresa a The Voice Senior: “Mai visto niente di simile” - Stasera 11 aprile andrà in onda in prima visione sui teleschermi di Rai 1 la finale di The Voice Senior, il programma condotto da Antonella Clerici ...