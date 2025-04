Lanazione.it - Il legame tra Arezzo e Stati Uniti oltre i dazi. Dal mistero di Piero ai brindisi di Hawthorne

Leggi su Lanazione.it

Brilli Siamo tutti rimasti sgradevolmente colpiti dai pesantiimposti, poi al momento sospesi, sui prodotti esportati negli, merci che, per quanto riguarda la provincia di, sono raffinate e di alto pregio, sia che si parli dell’oreficeria e dell’argenteria, sia di vini e di altri prodotti di analoghi comparti. Quello della presidenza americana è un gesto che potremmo paragonare a un’arbitraria gabella imposta alla creatività storica di una comunità. Siamo inrimasti profondamente offesi, come europei, dall’accusa di parassitismo che ci è stata rivolta dalle alte cariche dello Stato americano. Per due secoli le più fulgide intelligenze statunitensi si sono sentite in dovere di ringraziare l’Italia per la genialità artistica e scientifica che ha trasmesso e ha esportatoAtlantico.