L’Umbria che invecchia Meno bimbi più anziani persi in 10 anni oltre 40mila residenti

Perugia, 13 aprile 2025 – "Nel corso di poco più di vent'anni, la demografia umbra ha subito una trasformazione profonda. La riduzione della popolazione, il calo delle nascite e l'aggravarsi del saldo naturale negativo delineano una traiettoria chiara, che fra l'altro non dà segnali significativi di inversione. In questo quadro, le migrazioni rappresentano l'unico fattore in grado di rallentare il processo, senza tuttavia arginarlo. La fotografia che emerge è quella di una regione sempre meno in equilibrio, che deve fare i conti con una popolazione che invecchia, si restringe e cambia lentamente composizione. Un equilibrio – se così lo vogliamo definire – che può offrire spunti preziosi per ulteriori riflessioni sul futuro del territorio, della sua economia e della sua coesione sociale". E' la riflessione di Giuseppe Coco, di Agenzia Umbria Ricerche, che anticipa i dati che giovedì presenterà l'Istata sull'aggiornamento della popolazione in Umbria.

