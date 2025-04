Ilgiorno.it - Incidente a Piateda, tragedia sfiorata sulla Ss 38: quattro giovani salvi per miracolo

(Sondrio) – Sarebbe potuta essere un’altra, una di quelle di cui ancora troppo spesso si scrive, si legge, si piange: ragazzi che non rientrano più, dopo una serata di divertimento, in seguito a devastanti incidenti nella notte. Non è stato per fortuna così ieri mattina, erano circa le 4.30, per issimi – tre maschi di 19, 20 e 22 anni e una ragazza di 19 - a bordo di una Clio bianca che si è ribaltata lungo la Statale 38 in località Fiorenza, territorio comunale di. Per loro, nonostante l’allarme sia scattato in codice rosso, enorme spavento, ma soltanto qualche contusione, tanto che quando poco dopo l’sono giunti sul posto i soccorsi, i ragazzi erano già riusciti autonomamente a lasciare l’abitacolo. Per i rilievi necessari a stabilire la dinamica dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri di Sondrio.