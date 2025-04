Alessandro Cochi eletto presidente Comitato regionale Lazio Coni

presidente e dei membri di Giunta del Comitato regionale Lazio del Coni per il quadriennio 2025-2028. All’Assemblea erano presenti 61 aventi diritto al voto, di cui nove deleghe, e al termine dello scrutinio Alessandro Cochi è stato eletto alla presidenza del Comitato regionale Lazio del Coni con 46 voti, superando l’altro candidato Fabio Appetiti che ha raccolto 15 voti. Cochi, romano, 53 anni, già presidente di Ente di promozione sportiva, da oltre 30 anni impegnato nello sport come dirigente, succede a Riccardo Viola, in carica nei tre precedenti quadrienni olimpici. L’assemblea regionale ha decretato anche la composizione della nuova Giunta. Eletti in rappresentanza delle Federazioni sportive Andrea Ruggeri (Fisi) con 17 voti, Emanuela Perilli (Fissw) con 16 voti e Stefania Lella (Fih), che al ballottaggio ha ottenuto 19 voti al pari di Maurizio Amedei (Fir) ed è stata eletta per anzianità. Leggi su .com (Adnkronos) – Oggi, nella sede di Via Flaminia 830, si è svolta l’Assemblea Elettiva per il rinnovo delle cariche die dei membri di Giunta deldelper il quadriennio 2025-2028. All’Assemblea erano presenti 61 aventi diritto al voto, di cui nove deleghe, e al termine dello scrutinioè statoalla presidenza deldelcon 46 voti, superando l’altro candidato Fabio Appetiti che ha raccolto 15 voti., romano, 53 anni, giàdi Ente di promozione sportiva, da oltre 30 anni impegnato nello sport come dirigente, succede a Riccardo Viola, in carica nei tre precedenti quadrienni olimpici. L’assembleaha decretato anche la composizione della nuova Giunta. Eletti in rappresentanza delle Federazioni sportive Andrea Ruggeri (Fisi) con 17 voti, Emanuela Perilli (Fissw) con 16 voti e Stefania Lella (Fih), che al ballottaggio ha ottenuto 19 voti al pari di Maurizio Amedei (Fir) ed è stata eletta per anzianità.

