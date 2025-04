Ilrestodelcarlino.it - Parla il fratello di Melania Rea: “Vicini alla famiglia di Giulia Cecchettin, per Parolisi fu così”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ascoli, 13 aprile 2025 – Michele Rea, c’è un tragico parallelismo fra l’omicidio die sua sorella: in entrambi i casi la giustizia italiana non ha riconosciuto crudeltà nella condotta dei due assassini, Filippo Turetta e Salvatore. “In questi giorni io e la miaabbiamo rivissuto quei momenti dove anche noi pretendevamo ed eravamo sicuri che la crudeltà doveva essere riconosciuta a chi ha ucciso; anche oggi, nel caso di Gilia, non è avvenuto. Sinceramente non capisco questa motivazione che lascia molto perplessi: come si fa a dire che 70 coltellate non sono sinonimo di crudeltà, addirittura giustificandole perché ’non esperto’ l’omicida. E’ una motivazione che dal punto di vista umano non si può accettare. Siamodicostretta a sentirere di ’inesperienza’ di chi ha ucciso la ragazza.