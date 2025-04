Piccolo aereo con due persone a bordo cade in Stato di New York

Piccolo aereo con a bordo due persone si è schiantato nello Stato di New York. Il velivolo, un Mitsubishi MU-28, è caduto a una cinquantina di chilometri da Hudson, in un campo vicino Copake. Il cattivo tempo sta rendendo difficile i soccorsi. Quotidiano.net - Piccolo aereo con due persone a bordo cade in Stato di New York Leggi su Quotidiano.net Uncon aduesi è schiantato nellodi New. Il velivolo, un Mitsubishi MU-28, è caduto a una cinquantina di chilometri da Hudson, in un campo vicino Copake. Il cattivo tempo sta rendendo difficile i soccorsi.

Potrebbe interessarti anche:

Incidente in Kenya - morti due turisti italiani : un uomo e una donna. Schianto su piccolo bus : altri 4 feriti

Piccolo aereo si schianta lungo una strada in Florida

Thomas Luciani - il 16enne ucciso per un piccolo debito di droga : condannati i due coetanei a 19 anni e a 16 anni

Ne parlano su altre fonti Piccolo aereo con due persone a bordo cade in Stato di New York. Cade un piccolo aereo a Isola del Cantone, due morti. Trovati i corpi carbonizzati (R. Bobbio). Un piccolo aereo si schianta in California, 2 morti e 18 feriti. Cade un piccolo aereo sulle alture di Genova, due morti. Ritrovato il piccolo aereo disperso in Alaska, morte le 10 persone che erano a bordo. Aereo precipita su una fabbrica in California.

Come si legge su ansa.it: Piccolo aereo con due persone a bordo cade in Stato di New York - Un piccolo aereo con a bordo due persone si è schiantato nello stato di New York. Il velivolo, un Mitsubishi MU-28, è caduto a una cinquantina di chilometri da Hudson, in un campo vicino Copake. Il ca ...

Risulta da fonti di msn.com che: Aereo ultraleggero si schianta e prende fuoco, due vittime: cosa è successo - Tragico incidente a Genova: un aereo ultraleggero precipita a Isola del Cantone, due vittime. Le indagini in corso. Nel primo pomeriggio di mercoledì 2 aprile 2025, un grave incidente ha sconvolto l'e ...

Da quanto emerge da blitzquotidiano.it: Piccolo aereo precipita in Alaska, pilota e due bambini dati per dispersi avvistati e tratti in salvo - un pilota e due bambini sono sopravvissuti allo schianto di un piccolo aereo precipitato su un lago gelato in Alaska. Il salvataggio è avvenuto durante la notte. Schianto sul lago ghiacciato ...