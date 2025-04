Ilgiorno.it - Milano, a caccia di borseggiatori: dal Duomo a corso Buenos Aires, viaggio con i poliziotti in borghese nei luoghi più affollati

– Si muovono tra la folla che satura i portici diVittorio Emanuele. Passano accanto ai turisti che osservano distrattamente le vetrine. Scrutano il popolo del Fuorisalone che colonizza per una settimana la metropoli-vetrina, in coda sotto il sole per ammirare un’installazione o accaparrarsi un gadget. Questo incipit potrebbe valere per entrambi i gruppi in campo: da una parte, ci sono ladri,e scippatori, sostantivi da declinare pure al femminile; dall’altra, ci sono gli agenti inche li cercano come un ago in un pagliaio. Sì, perché i movimenti e i comportamenti sono giocoforza molto simili: i predatori di passanti si guardano costantemente intorno, pronti ad abbandonare il bersaglio nel caso si sentano braccati da vicino (e a volte capita che immagininodove non ci sono); i predatori di predatori fanno più o meno lo stesso per catturarli, con gli occhi che non smettono di scandagliare l’orizzonte neppure in pausa caffè.