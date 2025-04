Lanazione.it - Legata, aggredita e rapinata dentro casa: “Da un mese non dormo”

Arezzo, 13 aprile 2025 – “Nonpiù la notte, per qualsiasi rumore mi prende una stretta al cuore, quando sono sola mi chiudo in camera per sentirmi al sicuro. E ho anche iniziato ad andare da una psicologa”. Il racconto è quello di Barbara Minucci, la donna rimasta invalida in carrozzina dopo un ictus, che a fine marzo era statanella suaa Palazzo Del Pero. Era statacon il nastro adesivo al divano e scaraventata a terra. Tutto per rubare sessanta euro e qualche gioiello in oro. I rapinatori le avevano detto: “Stai zitta oppure ti ammazzo”. Solo dopo qualche ora era riuscita a liberarsi da sola. Non le è rimasto soltanto il dolore alle ginocchia come lascito ma un vero e proprio trauma. “Come sto? - ci inizia a raccontare - fisicamente un vero e proprio trauma, sono ancora in carrozzina, tutta dolorante”.