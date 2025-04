Riapertura di Ponte all’Abate si avvicina la scadenza del 16 aprile Il cantiere resta ancora attivo

aprile 2025 – La situazione del Ponte di Ponte all’Abate continua a destare preoccupazione fra i residenti e, soprattutto, le attività commerciali e industriali della zona, duramente colpiti da mesi di chiusura di una infrastruttura importantissima sia per Pescia che per la parte di confine della Lucchesia. C’è il timore che la ditta che, per conto della Provincia di Pistoia, sta ultimando l’intervento sulla struttura, chiusa ormai dallo scorso mese di giugno, non riesca a rispettare l’ultima scadenza annunciata, prevista per mercoledì 16 aprile. A sollevare i dubbi, le tubazioni abbandonate sul cantiere, che fanno temere una nuova proroga nella Riapertura, prevista, comunque, solo a senso unico alternato. Un timore che le autorità, sia provinciali che comunali, hanno subito cercato di archiviare. Lanazione.it - Riapertura di Ponte all’Abate, si avvicina la scadenza del 16 aprile. Il cantiere resta ancora attivo Leggi su Lanazione.it Pescia (Pistoia), 132025 – La situazione deldicontinua a destare preoccupazione fra i residenti e, soprattutto, le attività commerciali e industriali della zona, duramente colpiti da mesi di chiusura di una infrastruttura importantissima sia per Pescia che per la parte di confine della Lucchesia. C’è il timore che la ditta che, per conto della Provincia di Pistoia, sta ultimando l’intervento sulla struttura, chiusa ormai dallo scorso mese di giugno, non riesca a rispettare l’ultimaannunciata, prevista per mercoledì 16. A sollevare i dubbi, le tubazioni abbandonate sul, che fanno temere una nuova proroga nella, prevista, comunque, solo a senso unico alternato. Un timore che le autorità, sia provinciali che comunali, hanno subito cercato di archiviare.

