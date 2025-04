Una mobilità immobile Viale Roma troppi camion Il traffico è insostenibile

traffico del principale Viale della città è da sempre una spina nel fianco. A mettere il dito nella piaga è la consigliera del Polo progressista e di sinistra Daniela Bennati. "Il comando di polizia municipale deve fare uno sforzo maggiore per garantire la sicurezza stradale lungo il Viale Roma, purtroppo la mancanza di una regolamentazione delle decine e decine di passaggi di camion durante tutta la giornata, su una strada così importante, produce un potenziale aumento del pericolo di incidenti. I dati degli incidenti del 2024 confermano Viale Roma come l'arteria più pericolosa della città". "Ho potuto constatare di persona che i mezzi pesanti sforano i limiti soprattutto quando viaggiano senza carico in direzione mare" sottolinea Bennati. Il Polo Progressista e di Sinistra invita l'amministrazione comunale a puntare sulla mobilità sostenibile e "non pensare a progetti faraonici come la variante Aurelia.

