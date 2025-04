Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Ben Dan - Gangs Of Milano, Domenica 13 Aprile 2025

Leggi su Digital-news.it

13sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Alle 21.15 su SkyUno HD,ter Squad mette in scena la lotta senza regole tra legge e criminalità nella Los Angeles degli anni ’40. Josh Brolinuna squadra di poliziotti scelti, decisi a sgretolare l’impero delter Mickey Cohen, interpretato da un Sean Penn magnetico e spietato. Ryan Gosling completa il cast stellare di questo poliziesco ispirato a fatti reali, in cui azione e noir si fondono tra atmosfere vintage, sparatorie spettacolari e un profondo senso di giustizia al limite della legalità. Su SkyDue HD, sempre alle 21.