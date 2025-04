Ilgiorno.it - Via De Marchi e Greco a Milano, i residenti: “La zona è viva e servita ma la sicurezza è un guaio”

– Nel cuore di, uno dei quartieri antichi della città - comune autonomo e molto popoloso fino al 1923 quando venne annesso a- si snoda la via De, parte finale dell’asse che collega Porta Nuova alla Bicocca. Una, questa parte del quartiere, che vive la doppia realtà dello sviluppo immobiliare - al quale si aggiungeranno le novità che arriveranno dopo lo sgombero del Leoncavallo - e i collegamenti efficaci con la città da una parte, con il diffuso senso di in. Lo conferma anche Lucia Trascino dello storico bar Bollicine che affaccia proprio su via De, a un passo da piazza, cuore del quartiere. “Laè ben, gli autobus sono frequenti, ci sono nuovi progetti immobiliari e anche una nuova Esselunga. Il problema è che dovrebbe essere ripulita da certi personaggi che la rovinano.