giudice di pace di piazza Bonaparte che rischia la chiusura. Una vicenda che da settimane è al centro di varie iniziative e incontri per trovare una soluzione che eviti la perdita del presidio di giustizia che ha competenza su tutto il Comprensorio del Cuoio. Ora c’è uno spiraglio e una possibile soluzione: Castelfranco di Sotto e Santa Croce hanno dato una disponibilità a sostenere parzialmente i costi del personale. E’ l’esito della riunione a Pisa in tribunale tra i quattro sindaci del comprensorio del Cuoio, il presidente dell’ordine degli avvocati Paolo Oliva e la presidente del tribunale Beatrice Dani. Le questioni da affrontare erano varie, tra le principali come garantire la presenza di due impiegati al giudice di pace messi a disposizione dalle municipalità e verificare se ci sono due dipendenti disposti ad essere distaccati all’ufficio giudiziario. Lanazione.it - Rebus giudice di pace: "Una soluzione possibile per reperire il personale" Leggi su Lanazione.it Passi significativi per salvare l’ufficio deldidi piazza Bonaparte che rischia la chiusura. Una vicenda che da settimane è al centro di varie iniziative e incontri per trovare unache eviti la perdita del presidio di giustizia che ha competenza su tutto il Comprensorio del Cuoio. Ora c’è uno spiraglio e una: Castelfranco di Sotto e Santa Croce hanno dato una disponibilità a sostenere parzialmente i costi del. E’ l’esito della riunione a Pisa in tribunale tra i quattro sindaci del comprensorio del Cuoio, il presidente dell’ordine degli avvocati Paolo Oliva e la presidente del tribunale Beatrice Dani. Le questioni da affrontare erano varie, tra le principali come garantire la presenza di due impiegati aldimessi a disposizione dalle municipalità e verificare se ci sono due dipendenti disposti ad essere distaccati all’ufficio giudiziario.

