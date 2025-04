Clemente Mastella Ma la politica è passione Chi ce l’ha non si rassegna

passione. E chi ce l’ha continua a viverla finché ce l’ha, invece di rassegnarsi al declino dell’età”. Nessuno meglio di Clemente Mastella – classe 1947, ininterrottamente parlamentare a Roma e Bruxelles dal 1976 al 2014, ministro del Lavoro nel primo governo Berlusconi e della Giustizia nel secondo governo Prodi, due volte sindaco della natia Ceppaloni a fine anni ‘80 e poi nel primo decennio dei 2000, infine sindaco di Benevento dal 2016 – può descrivere cosa spinga la classe politica a non farsi indietro.I governatori Zaia e De Luca sono indaffarati a rimanere comunque in campo a prescindere dal no al terzo mandato, l’ex governatore Vendola torna in lizza alla guida delle liste di Avs. Cos’è che induce a rimanere e tornare sempre in gioco? “Come chi scrive, chi studia, chi fa il giornalista, il medico o il ricercatore, la politica è una passione. Quotidiano.net - Clemente Mastella: “Ma la politica è passione. Chi ce l’ha non si rassegna” Leggi su Quotidiano.net Roma, 13 aprile 2025 – “È una. E chi cecontinua a viverla finché ce, invece dirsi al declino dell’età”. Nessuno meglio di– classe 1947, ininterrottamente parlamentare a Roma e Bruxelles dal 1976 al 2014, ministro del Lavoro nel primo governo Berlusconi e della Giustizia nel secondo governo Prodi, due volte sindaco della natia Ceppaloni a fine anni ‘80 e poi nel primo decennio dei 2000, infine sindaco di Benevento dal 2016 – può descrivere cosa spinga la classea non farsi indietro.I governatori Zaia e De Luca sono indaffarati a rimanere comunque in campo a prescindere dal no al terzo mandato, l’ex governatore Vendola torna in lizza alla guida delle liste di Avs. Cos’è che induce a rimanere e tornare sempre in gioco? “Come chi scrive, chi studia, chi fa il giornalista, il medico o il ricercatore, laè una

