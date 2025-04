Scarsa sicurezza nel cantiere Multa e denuncia all’imprenditore

Un'operazione congiunta dei Carabinieri della stazione di San Giuliano Terme e del Nucleo Carabinieri Ispettorato Lavoro di Pisa, ha portato alla denuncia di un imprenditore edile della zona e all'elevazione di sanzioni amministrative per un totale di 712 euro. I controlli, effettuati nel pomeriggio dello scorso 7 aprile, rientrano in una più ampia attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro che l'Arma sta portando avanti su tutto il territorio provinciale. Durante un'ispezione accurata all'interno di un cantiere edile del comune termale, i militari hanno riscontrato una grave negligenza in merito alla protezione dei lavoratori. In particolare, è stata accertata la totale mancata adozione di adeguate misure di sicurezza come paratie di protezione in corrispondenza di alcune aperture pericolose che erano presenti nei solai di lavoro.

