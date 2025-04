Ilgiorno.it - Cristiano Godano, nuovo album da solista: “Le mie canzoni sensibili dietro la calma apparente”

Milano – “L’accoglienza dei fans e dei media finora è stata ottima, non so invece cosa è stato scritto sui social a proposito di questo mioperché non li apro più e, ad essere sincero, non m’interessa più di tanto saperlo”. Niente di snob nelle parole di, quanto, piuttosto, un puro e semplice istinto di conservazione perché “lì dentro oggi c’è davvero tanto, troppo, degrado”. L’in questione è “Stammi accanto” e l’anima volitiva dei Marlene Kuntz lo presenta dal vivo mercoledì alla Santeria Toscana 31. Intanto, è arrivato in radio pure singolo “Eppure so” accompagnato da un video girato daalla Capitolium Art di Brescia davanti alla macchina da presa di Marco Jeannin., cos’è cambiato rispetto alla precedente esperienza senza Marlene di cinque anni fa? “Per quanto riguarda la dimensione live, la differenza più grossa è la presenza accanto a me dei Guano Padano e quindi di una band incredibilmente efficace, capace, elegante, stilosa e molto consapevole”.