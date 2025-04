Ilgiorno.it - Mistero a Peschiera, 6 cani fatti a pezzi e lasciati nelle scatole. L’ipotesi di un canile abusivo

Borromeo (Milano) – Proseguono le indagini per cercare di dare un volto agli autori dell’ignobile gesto portato alla luce dagli agenti della polizia locale di, che nella giornata di venerdì hanno individuato, tra le vie Grandi e 25 Aprile, seisenza vita, i cui corpi,, erano stati stipati in alcunedi plastica, abbandonate ai margini della strada. Si tratterebbe di animali di media taglia, la cui morte risale a 12-24 ore prima del rinvenimento. Mentre gli agenti sono al lavoro per esaminare le immagini delle telecamere di zona e raccogliere elementi utili alle verifiche, l’opinione pubblica è scossa per il raccapricciante episodio, che non smette di suscitare commenti. Indignate le associazioni animaliste, in testa Gaia Animali & Ambiente e Diamoci la zampa, col loro storico fondatore e attivista Edgar Meyer, che osserva: “Nel corso del tempo la sensibilità verso gli animali è cresciuta, ma questi aberranti episodi sembrano farci tornare indietro di mille anni.