Ottantun'anni di Vallucciole. Cerimonia e video sulla strage per ricordare le 109 vittime

In occasione dell’81°anniversario dell’Eccidio di, il Comune di Pratovecchio-Stia organizza per oggi una serie di iniziative peri tragici eventi del 13 aprile 1944. Il programma prevede alle ore 15, nella chiesa sacrario di, laufficiale di commemorazione con la messa in suffragio dellecelebrata dal vescovo di Fiesole Stefano Manetti. Durante la commemorazione, verranno presentati quattro bassorilievi dedicati a, realizzati dai maestri terracottai dell’Unione delle Fornaci della Terracotta di Samminiatello-Montelupo Fiorentino, che troveranno collocazione all’interno del Sacrario. Attraverso la tecnica del bassorilievo in terracotta, quattro artisti – Piero Bertelli, Antonella Bertelli, Francesca Gheri e Raimondo Vacca – hanno offerto una toccante interpretazione dell’orrore del passato.