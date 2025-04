Lanazione.it - Coraggio Dragonflies. Le amazzoni in rosa che battono il cancro a colpi di remi e pagaie

di Mario FerrariPISALe venti magliesi muovono all’unisono come un perfetto corpo di ballo mentre le nereinfrangono l’acqua non proprio limpida del canale dei Navicelli con una grazia tale che neanche gli aironi bianchi, fermi sulla riva a meno di due metri dalla recinzione di Camp Darby e che potrebbero essere toccati allungando la mano, si infastidiscono. La testa di drago che decora la prua della canoa sfreccia sullo specchio d’acqua velocissima, come avesse il motore, al ritmo del tamburo che batte all’unisono coi cuori delle atlete che vogano. "Questa attività ci aiuta ad alleggerire il peso della malattia che, quando saliamo sulla barca, non ci ricordiamo neanche" è la sensazione delle donne dellaby Navicelli, la squadra composta in gran parte da ex pazienti oncologiche reduci dalal seno che dal 2022 si dedica al dragon boat, disciplina sportiva di origine orientale dalla storia millenaria che viene praticata su canoe a 20 rematori, caratterizzate da una testa di drago sulla prua.