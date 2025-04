Il risiko delle candidature alle regionali gli ex che non mollano e l’idea di fare i sindaci

delle elezioni regionali si fa duro e certo nessuno si può permettere, né a destra, né a sinistra, di lasciarsi male con quei presidenti 'campioni' di preferenze che hanno garantito per anni la gestione incontrastata del territorio. Meglio dargli un nuovo incarico, da sindaco di prestigio, casomai, in modo da tenersi stretto il loro consenso, seppur nel ragionevole avvicendamento delle seggiole e delle poltrone. Il presidente della Regione Campania Vincenzo de Luca interviene a Napoli , alle Gallerie d'Italia, all'evento Agenda Sud 2030, organizzato da Fondazione Emerita. 4 aprile 2025 ANSA / CIRO FUSCO In Campania, però, la situazione è complessa. Dopo la sentenza della Consulta, che ha cassato la via del terzo mandato, ieri il governatore Vincenzo De Luca ha riunito i suoi ed è emersa la volontà di presentare ben tre sue liste al prossimo giro, ma anche di partecipare attivamente al dibattito nella coalizione di centrosinistra per individuare il prossimo candidato presidente.

