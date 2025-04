Lanazione.it - Via ai lavori sulla Mammianese. È scongiurata la chiusura . Resta il senso unico alternato

Leggi su Lanazione.it

Al via agli interventi di messa in sicurezza del paramento lungo la SP633Marlianese in località Parignana, nel Comune di Montecatini Terme. A metà maggio è previsto l’inizio delle operazioni che riguarderanno la messa in sicurezza del paramento del terrapieno su cui si sviluppa la SP633 in corrispondenza del chilometro 35+200, appunto in località Parignana, e dureranno cinque mesi. Nel 2021, quando è stato disposto il transito aregolato da impianto semaforico provvisorio, è iniziato il monitoraggio sul paramento tramite installazione di fessurimetri. Non è prevista ladella strada, pertanto sarà mantenuto ilregolato da semaforo per tutta la durata dei. In queste settimane si sono tenute anche interlocuzioni con gli assessori dei comuni di Montecatini Terme e Marliana, località sulle quali le lavorazioni impatteranno maggiormente in termini di circolazione viaria.