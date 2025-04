L A Confidential Un Thriller Neo Noir da Riscoprire – Trama Intrighi e Perché è un Capolavoro

Confidential, il Thriller neo-Noir del 1997, è ora disponibile su Hulu e merita assolutamente la tua attenzione. Preparati, però, Perché la Trama è un intricato labirinto di colpi di scena che metterà alla prova la tua capacità di attenzione. Segreti e Scandali: Al Centro della TramaL.A. Confidential ti trascina in un vortice di scandali e corruzione che coinvolge un gruppo di agenti dell'LAPD. Kevin Spacey, Guy Pearce, Russell Crowe e James Cromwell interpretano i protagonisti, le cui vite si intrecciano con quelle di Kim Basinger e Danny DeVito in una Los Angeles corrotta fino al midollo. Più di un Semplice Film Poliziesco: Uno Studio di Personaggi IndimenticabiliAmbientato nel 1953, il film esplora la lotta dell'LAPD per ripulire la propria immagine dopo anni di corruzione. Leggi su Mistermovie.it Sei pronto a immergerti nel lato oscuro della Hollywood anni '50? L.A., ilneo-del 1997, è ora disponibile su Hulu e merita assolutamente la tua attenzione. Preparati, però,laè un intricato labirinto di colpi di scena che metterà alla prova la tua capacità di attenzione. Segreti e Scandali: Al Centro dellaL.A.ti trascina in un vortice di scandali e corruzione che coinvolge un gruppo di agenti dell'LAPD. Kevin Spacey, Guy Pearce, Russell Crowe e James Cromwell interpretano i protagonisti, le cui vite si intrecciano con quelle di Kim Basinger e Danny DeVito in una Los Angeles corrotta fino al midollo. Più di un Semplice Film Poliziesco: Uno Studio di Personaggi IndimenticabiliAmbientato nel 1953, il film esplora la lotta dell'LAPD per ripulire la propria immagine dopo anni di corruzione.

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti L.A. Confidential: perchè due star rifiutarono inizialmente i ruoli. ‘L.A. Confidential’, Il Noir moderno per eccellenza con un Tocco Natalizio. Guy Pearce piange ricordando Kevin Spacey di L.A. Confidential:"Mi aveva preso di mira". L.A. Confidential. L.A. Confidential compie 25 anni, ed è il film che ha salvato il noir. "L.A. Confidential".

Come indicato da today.it: L.A. Confidential - Tuttavia, quando una strage sconvolgente avviene al "Nite Owl", Jack si trova coinvolto in un intricato caso di corruzione e intrighi. Basato sul romanzo di James Ellroy, "L.A. Confidential" è un ...

Il quotidiano comicbook.com ha riportato che: This Oscar-Winning Crime Drama Is Still One of the Hardest Movies to Explain - The classic 1997 crime thriller L.A. Confidential was just added to Hulu, but good luck recommending it to a friend in a coherent fashion. The movie was a critical and commercial hit in its time and ...

Ne dà notizia msn.com: L.A. Confidential: due star rifiutarono inizialmente i ruoli - Tratto dall'omonimo romanzo di James Elliott, L.A. Confidential è uno dei thriller noir più famosi degli anni '90. Diretto da Curtis Hanson, il film è scritto dallo stesso regista insieme a ...