Dervio, il Comune compra il Ninjapark. La minoranza: buco nell’acqua.

(Lecco) – I cittadini disono proprietari del, il primo acquapark del Lario. Lo hanno comperato per loro il sindaco Stefano Cassinelli, gli assessori e i consiglieri di maggioranza. Costava 450mila euro, sono riusciti almeno ad abbassare il prezzo a 300mila euro, più 28mila euro di interessi in 18 anni. Perre l’acquapark dai proprietari della Silipion galleggiante è stato infatti acceso un mutuo con la Cassa depositi e prestiti. “Scommettiamo sul turismo”, spiega il sindaco, per giustificare una scelta controversa e in qualche modo obbligata. Il, un parco giochi sull’acqua, originariamente era in un altro punto, molto più attrattivo, ma poi è stato spostato in un’altra zona per questioni di balneabilità: ingressi e incassi sono così crollati e i proprietari hanno presentato una diffida perché così non possono più andare avanti.