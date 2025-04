La lite tra ragazzi al parco Poi la coltellata al cane

parco di Monteoliveto. Una parola di troppo, uno sguardo mal interpretato, e la miccia era già innescata. Poi si sarebbero ritrovati un’ora dopo in zona via dello Stadio, dove dalle parole sarebbero passati alle mani e la situazione è degenerata con lanci di sassi e botte. Sono sei ragazzi ventenni tutti di origine marocchina i protagonisti dello scontro avvenuto ieri pomeriggio in città. Il primo controllo della polizia è stato al parco di Monteoliveto, intorno alle 15, dopo che era stato richiesto un intervento dai passanti. A confrontarsi quattro ragazzi e una coppia, con un cane al seguito. Poi tutto sembrava essere rientrato e gli animi essersi calmati. Ma un’ora dopo gli stessi ragazzi si sarebbero ritrovati in via dello Stadio, dove è scoppiata la violenza. Lanazione.it - La lite tra ragazzi al parco. Poi la coltellata al cane Leggi su Lanazione.it Il primo contrasto sarebbe avvenuto aldi Monteoliveto. Una parola di troppo, uno sguardo mal interpretato, e la miccia era già innescata. Poi si sarebbero ritrovati un’ora dopo in zona via dello Stadio, dove dalle parole sarebbero passati alle mani e la situazione è degenerata con lanci di sassi e botte. Sono seiventenni tutti di origine marocchina i protagonisti dello scontro avvenuto ieri pomeriggio in città. Il primo controllo della polizia è stato aldi Monteoliveto, intorno alle 15, dopo che era stato richiesto un intervento dai passanti. A confrontarsi quattroe una coppia, con unal seguito. Poi tutto sembrava essere rientrato e gli animi essersi calmati. Ma un’ora dopo gli stessisi sarebbero ritrovati in via dello Stadio, dove è scoppiata la violenza.

