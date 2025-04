Bonus per i figli Conferma per i contributi

Bonus genitorialità per le famiglie con bambini nati dal 7 aprile 2024 al 22 aprile 2025, tuttavia il contributo economico non sarà più erogato sotto forma di buoni spesa, ma verrà versato direttamente alle famiglie che presentano i requisiti e che ne fanno richiesta, per ogni figlio rientrante nella categoria indipendente dalla situazione economica e reddituale del nucleo familiare. L’ammontare del contributo una tantum è di 200 euro. L’amministrazione comunale quindi rinnova il suo impegno al fianco delle famiglie con un contributo che rappresenta un messaggio di sostegno e un invito a combattere la denatalità grazie anche alla vicinanza delle istituzioni. È possibile presentare la domanda tramite SPID o CIE collegandosi alla sezione “Istanze Online” nel sito del Comune di Anghiari https://comune. Lanazione.it - Bonus per i figli. Conferma per i contributi Leggi su Lanazione.it L’amministrazione comunale di Anghiari rinnova ilgenitorialità per le famiglie con bambini nati dal 7 aprile 2024 al 22 aprile 2025, tuttavia il contributo economico non sarà più erogato sotto forma di buoni spesa, ma verrà versato direttamente alle famiglie che presentano i requisiti e che ne fanno richiesta, per ognio rientrante nella categoria indipendente dalla situazione economica e reddituale del nucleo familiare. L’ammontare del contributo una tantum è di 200 euro. L’amministrazione comunale quindi rinnova il suo impegno al fianco delle famiglie con un contributo che rappresenta un messaggio di sostegno e un invito a combattere la denatalità grazie anche alla vicinanza delle istituzioni. È possibile presentare la domanda tramite SPID o CIE collegandosi alla sezione “Istanze Online” nel sito del Comune di Anghiari https://comune.

